Ermenek’te, evde çıkan yangın ormana sıçradı
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, evin bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Ermeneke bağlı Katranlı köyündeki evin bahçesinde çıktı. Alevler ormanlık alana sıçrayınca yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletmesi Müdürlüğü ve Ermenek itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
Çevre köylerden gelen arazözler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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