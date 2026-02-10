Erman Toroğlu’na adli kontrol

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında Erman Toroğlu dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Toroğlu, savcılıktaki ifade verme işlemlerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı ve imza atmak suretiyle adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlikteki işlemlerinin ardından da Erman Toroğlu hakkında ‘yurtdışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Toroğlu’nun savcılık ifadesinde, iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Erman Toroğlu, Galatasaray Başkanı Özbek ile TFF Başkanı Hacıosmanoğlu arasında geçtiği belirtilen görüşmeye ilişkin iddialarda bulunmuştu.