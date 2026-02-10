×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erman Toroğlu’na adli kontrol

Güncelleme Tarihi:

#Erman Toroğlu#Adli Kontrol#Galatasaray
Erman Toroğlu’na adli kontrol
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında 8 Şubat’ta katıldığı bir televizyon programında Türk futbolu ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında Erman Toroğlu dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Toroğlu, savcılıktaki ifade verme işlemlerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı ve imza atmak suretiyle adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlikteki işlemlerinin ardından da Erman Toroğlu hakkında ‘yurtdışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Toroğlu’nun savcılık ifadesinde, iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Erman Toroğlu, Galatasaray Başkanı Özbek ile TFF Başkanı Hacıosmanoğlu arasında geçtiği belirtilen görüşmeye ilişkin iddialarda bulunmuştu. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erman Toroğlu#Adli Kontrol#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!