Erman Toroğlu beraat etti

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Toroğlu, gizli görüşme olduğunu iddia ettiği bu görüşmede, Dursun Özbek’in İbrahim Hacıosmanoğlu’na ‘Biz bu sene șampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık’ dediğini iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatmış ve soruşturma sonunda Toroğlu hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Erman Toroğlu ve avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, Erman Toroğlu’nun beraatına karar verdi. m Elif ALTIN / İSTANBUL