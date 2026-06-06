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Erman Toroğlu beraat etti

Güncelleme Tarihi:

#Erman Toroğlu#TFF#Dursun Özbek
Erman Toroğlu beraat etti
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 07:00

FUTBOL yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, 8 Şubat’ta katıldığı bir televizyon kanalında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun görüştüğünü iddia etmiști.

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Toroğlu, gizli görüşme olduğunu iddia ettiği bu görüşmede, Dursun Özbek’in İbrahim Hacıosmanoğlu’na ‘Biz bu sene șampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık’ dediğini iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatmış ve soruşturma sonunda Toroğlu hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Erman Toroğlu ve avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, Erman Toroğlu’nun beraatına karar verdi. m Elif ALTIN / İSTANBUL

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#Erman Toroğlu#TFF#Dursun Özbek

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