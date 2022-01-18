Erken yaşta evliliğe devlet takibi

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“Zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkarılmasının, kız çocuklarının okulda kalma süresini uzatması dolayısıyla erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi konusunda olumlu bir etki sağladığı değerlendirilmektedir. Bakanlığımızca erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının yüksek olduğu illere saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Saha ziyaretlerinde, raporlar hazırlanmış olup, her il için Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planları hazırlanmıştır. Farklı hedef gruplara yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmasına yoğunlaşılmış; kız çocuklarının rol model kadınlarla buluşmalarının gerçekleştirilmesine yönelik hedef ve faaliyetlere yer verilmiştir. Diğer taraftan, UNICEF ile işbirliğinde faaliyetler de yürütülmektedir. Aralarında kolluk personelinin bulunduğu 1230 kamu görevlisine eğitim verilmiştir.”◊ Umut ERDEM / ANKARA