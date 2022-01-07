'Erken tatil şu an gündemimizde yok'

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- “Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız COVID-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerdir.

- En büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41.

KAPANAN OKUL YOK

- Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor. Biz 10 binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmuyor, Omikron’daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz... 2022’deki hedefimiz 100 milyon kitaba ulaşmak tüm kütüphanelerde.

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EN BÜYÜK BÜTÇE MEB’İN

- Bu sene de bütçede en büyük payı MEB aldı. Urfa’da kamera önünde açıklama yoktu, birisi telefondan çekmiş. Cımbızlayarak servis etmişler.



- Öğretmenlerdeki adaylıkla ilgili sınav kaldırılacak.”

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

“Bakanlığa başladığımdan itibaren tüm paydaşlarımıza kapım açık. Bizim herhangi bir kimseyle görüşmeme gibi bir şeyimiz yok, yeter ki dert gerçekten eğitim olsun. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki, ‘KPSS puanın, artı üç puan ve eksi üç puan verilmesiyle ilgili Danıştay kararı var.’ Danıştay’a yazı yazdık ve Danıştay’dan da böyle bir kararın olmadığı geldi.”