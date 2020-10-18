‘Erken seçime değil, işimize bakacağız’

CHP Parti Meclisi (PM) dün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Bu kez toplantı, telekonferans yöntemi ile değil, yüz yüze yapıldı. Toplantıda ağırlıkla Enis Berberoğlu’nun durumu konuşuldu. Bu konuda partinin hukukçularından Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, PM üyelerini bilgilendirdi.

BERBEROĞLU KARARI

Erkek, Berberoğlu’nun avukatlarının 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itirazın sonuçlarının bekleneceğini söyleyerek, “14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM’nin kararını yok saymasıyla Anayasa askıya alınmıştır. Bu sorun hukuk içinde çözülmeli. Ülkenin menfaatine olan da bu zaten. Aksi bir karar Anayasa’yı rafa kaldırmaktır” dedi. AYM’nin aldığı kararın Parlamentoda okutularak, Enis Berberoğlu’nun yeniden Meclis’e dönmesi gerektiği dile getirilen toplantıda, 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vereceği karara göre partinin tepki vermesi, bu duruma sessiz kalınmaması gerektiği savunuldu. Ancak somut bir karar çıkmadı.

ERKEN OLUR GEÇ OLUR...

PM üyeleri Türkiye’nin her alanda bir gerileme döneminde olduğunu iddia ederek, ülkeyi idare edemeyen hükümetin vatandaşlardan gelen seçim taleplerinden ve halkın hakemliğinden korkmaması gerektiği ifade etti. PM üyeleri erken seçimin gündeme getirilmesi gerektiğini dile getirirken, Kılıçdaroğlu, “Seçim erken olur, vaktinde olur, geç olur. Biz buna değil işimize bakacağız ve çalışacağız. Vatandaşın ve ülkenin sorunlarını gündeme getirip çözüm yollarını anlatacağız” dedi.