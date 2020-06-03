Erken seçim yorumu: ‘Bahçeli karar verir’
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesine başlanan Bekçiler Yasa Teklifi’ni eleştirirken “Biz bekçilik müessesesine karşı değiliz. Eskiden bekçiler şefkat ve sevgi timsaliydi. Ama şimdi Türkiye’nin her yerinde bekçi şiddeti haberleri var” dedi.
Altay Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:
“(Erken seçim konusu) Takdir Sayın Bahçeli’nin. Türkiye’de erken seçimlere Sayın Bahçeli karar veriyor genel olarak. Bundan sonra da öyle olacağını zannediyor. Biz de olabildiğince nazik yanıt veriyoruz. Fakat ardından MHP’li yöneticilerden küfür ve tehditler alıyoruz. Memleket korona virüsüyle uğraşıyor bir de sen kutuplaşma virüsü salma memlekete diye çok yalvardım, rica ettim. Koronavirüs iniyor, ama kutuplaşma virüsü hızla artıyor.”
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