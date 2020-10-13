Erken seçim yanıtı: Milletimiz bekliyor

Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısında özetle şunları söyledi:

TEK AĞAÇ YAKAN BİZDEN OLAMAZ

“Hafta sonu Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir ateşkes kararı alındı. Peki, ateşkes masasını kim kurdu? Rusya. Masayı kuran arabulucu ülkeler arasında, neden Türkiye yoktu?

Hatay’ın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, hepimizin yüreklerini dağladı. Ciğerlerimiz kavruldu. Tek bir ağaç yakan, tek bir canlının yaşamına kast eden bizden olamaz. Bu arada bölücü terör örgütünün, yangınların sorumluluğunu üstlenme çabası dikkatle izlenmelidir. Bu yangın üzerinden yapılacak bölücü propagandaya ya da kurulacak tuzaklara izin verilmemelidir. Bunun için yangını çıkaranların bir an evvel tespit edilerek, adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz.”