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‘Erken seçim değil güncelleme’

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#Ali İhsan Yavuz#Seçim#Tartışma
‘Erken seçim değil güncelleme’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 07:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim tarihinin güncellenmesi konusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Yavuz, konuya ilişkin çok fazla yorum ve görüşe rastladıklarını kaydederek, şunları söyledi: “Seçim tarihi güncellemesi konusuyla ilgili, her gün alakalı alakasız sayısız yorum ve görüşe rastlıyoruz. Maalesef bu yorum ve görüşlerin çoğunun ne gerçeklikle ne de hukuki değerlendirmeyle alakası yoktur. Gözlemlediğimiz üzere tartışmalar şu konular etrafında olmaktadır; ‘erken seçim mi, yoksa seçim tarihinin güncellenmesi mi’, ‘fesih mi, yoksa seçimin yenilenmesi mi’, ‘90 gün mü, yoksa 60 gün mü.’ Oysa konu çok net ve anlaşılır bir şekilde açıktır. Şöyle ki; seçimler, mevsimsel şartlar sebebiyle çok az öne alınacaksa bunun adı ‘erken seçim’ değil, ‘seçim tarihinin güncellenmesi’ olur.”

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#Ali İhsan Yavuz#Seçim#Tartışma

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