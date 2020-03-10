Erken önlem almasak İtalya gibi olurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilgi yayanların da İçişleri Bakanlığı’nca araştırıldığını ifade eden Koca, bu kişilerin ceza alacaklarını söyledi. Koca, Ankara dışında 6 ilde daha tanı laboratuvarı açtıklarını belirterek, Tahran’dan gelen yolculardan karantinada sadece 65 yolcu kaldığını, onların da son testlerinin negatif çıkması durumunda bugün evlerine gönderileceklerini duyurdu. Bakan Koca şu bilgileri verdi:



İRAN’DAN GELİRDİ



* “Erken önlem aldığımız için ülkemizde şu ana dek tıbbi tanı konmuş koronavirüs vakası yok. 2 binin üzerinde şüpheli vakada numune inceledik. Sonucu pozitif çıkan yok. İran ile sınırlarımızı kapatmasaydık, haftada 50 bin kişi Türkiye’ye giriş yapacaktı. Girenlerin beşte birinin virüs taşıyıcısı olacağını biliyoruz.



* Avrupa önlemleri geç aldığı için tehlike yayıldı. Koronavirüsün yoğun olduğu gemide 30 İtalyan vatandaşının karantinaya alınmaması Milano köylerinden başlayarak hastalığın yayılmasına neden oldu. Oysa o 30 kişi karantinaya alınmalıydı. Tedbirleri erken almasaydık İran ve İtalya gibi ülkelerden olabilirdik.



* Almanya’da sadece son 24 saatte artan vaka sayısı 111 oldu. İspanya’da 326, İsviçre’de 42, İsveç’te 45 oldu. Giderek bu sayı büyük oranda artmaya devam ediyor. Fransa’da da hızla artıyor. İskandinav ülkelerine doğru yayılıyor.



UZAK KALAMAYIZ



* Bu hastalıktan uzak kalmamız mümkün olmayacaktır. Vaka görülmesi halinde vatandaşlarımıza bulaşmasını engellemek ve tedavi uygulamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. 81 ilde hastaneleri belirledik.



* Şüpheli vakaları pozitif vaka gibi sosyal medyada yayanların olduğunu görüyoruz. Hatta sağlık personeli gibi ses kaydı yapıp, yanlış bilgi verenler hakkında İçişleri Bakanlığımız takibat başlattı. Bunları yayanlar da aracı duruma düşüyor.



* İstanbul’da Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanemizde ölen vakaların olduğuna dair yaygın bir WhatsApp grubu olduğunu biliyoruz. Emin olun sadece tiyatro. O kişinin emniyet tarafından yakalanacağını ümit ediyorum. Ben tiyatrocu olduğu konusunda emin gibiyim.



* Eller normal sabunla en az 20 saniye yıkanmalı. İmkân bulunamazsa alkol bazlı dezenfektan öneriyoruz. Virüs olduğu için zaten antibakteriyel bir etkinin olmayacağını söylemek istiyorum. Sabun ya da alkol bazlı dezenfektan bulunamazsa yerine kolonya da kullanılabilir.



* Yaşlı ve kronik hastalığı olanlar korunmalı. 60 yaş üstü kişiler zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalı.



* Kalabalık ortamdan vatandaşlarımız uzak durmalı. Yurtdışına mümkün olduğunca çıkmamalı.”



