Erken gelen kış Türkiye’yi beyaza büründü! Kışın kalanı nasıl geçecek? Büyükşehirler için kar tahminleri ve bölge bölge kasım ayı hava durumu

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Ülke genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte kış mevsiminin ilk belirgin etkileri görülmeye başlandı. Yüksek kesimlerde yoğunlaşan yağışlar, kısa süre içerisinde yaylaları, dağ geçitlerini ve yerleşim yerlerinin yüksek kısımlarını beyaz bir örtüyle kapladı.

Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreyi bulurken, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı. Öte yandan Bolu'nun gözde turizm alanlarından Abant Gölü Milli Parkı, Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu'nun tarihi konakları, Erciş ve Sarıkamış'ın sarıçam ormanları da bu ilk kar dalgasıyla kartpostallık manzaralara sahne oldu. Başkent Ankara'da da kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yeşil alanlar beyaza büründü.

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Meteoroloji yetkilileri, özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücüleri ve vatandaşları buzlanma, don olayları ile yaşanabilecek ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kasım ayının bu kadar sert ve erken bir kış tablosuyla başlaması, megapollerde yaşayan vatandaşların gündemine "İlk kar ne zaman yağacak?" sorusunu taşıdı. Konuya dair merak edilenleri ve kasım ayının geri kalanındaki hava durumu beklentilerini İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir ile konuştuk.

İSTANBUL VE DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDE İLK KAR BEKLENTİSİ VAR MI?

Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışlarının başlaması kışa geçişin habercisi olsa da yüksek rakımlarda kar görülmesiyle İstanbul gibi kıyı şehirlerinin merkezlerinde kar yağması aynı meteorolojik koşulları gerektirmiyor.

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Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, İstanbul'da kar yağışı için yalnızca hava sıcaklıklarının düşmesinin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Atmosferin üst seviyelerinden (özellikle 850 hPa seviyesinden) yeterince soğuk hava taşınması, yağışın kesintisiz devam etmesi ve dikey sıcaklık profilinin kar oluşumuna uygun olması gerekiyor.

Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, mevcut tahminlere göre İstanbul'da kasım ayının ortasına (10-15 Kasım) kadar kar beklentisi bulunmadığını; yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde öngörüldüğünü söyledi ve ekledi:

“Ayın ikinci periyodunda (16–22 Kasım) ise Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1–3 derece üzerinde seyredebilir. Bu nedenle şehir merkezinde örtü oluşturacak kar açısından güçlü bir sinyal mevcut değil. 23–30 Kasım dönemi için ise Balkanlar ve kuzeydoğu Avrupa üzerinden gelebilecek olası yeni soğuk hava geçişlerinin takibi sürdürülüyor.”

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BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL KAR OLASILIKLARI

Güven Özdemir, kasım ayında büyükşehirlerdeki kar olasılıklarını şöyle detaylandırdı:

İstanbul: Merkezde kar için henüz güçlü bir sinyal yok; yağmur geçişleri ön planda.

Ankara: Yüksek kesimlerde kar olasılığı daha yüksek.

Bursa: Uludağ'da kar, şehir merkezinde ise yağmur olasılığı ağırlıkta.

İzmir: Merkezde kar beklentisi bulunmuyor.

Eskişehir: Soğuk hava geçişlerinde karla karışık yağmur ve kar görülmesi mümkün.

Bolu: Yüksek kesimlerde kar ihtimali yüksek; geçitlerde buzlanma riski var.

Erzurum: Kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da ilerleyen süreçte ilk karın habercisi olarak Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Beykoz ve Aydos gibi yüksek kesimlerin takip edileceğini söyleyen Özdemir, şehir merkezinde örtü oluşumu için ise aralık ayına yönelik yeni model çıktıların beklenmesi gerektiğini belirtti.

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KIŞIN KALANI NASIL GEÇECEK?

Son yılların en erken ve en soğuk kasım başlangıçlarından biri yaşanırken, kış mevsiminin tamamının sert geçip geçmeyeceği merak konusu. Dr. Güven Özdemir, kasım ayının soğuk başlamasının kışın tamamının sert geçeceği anlamına gelmeyeceğini, bunun yalnızca atmosferik dolaşımın erken devreye giren kış karakterli bir yapısıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Özdemir, bu kışın genel karakterini belirlemede şu kritik mekanizmaların rol oynayacağı söyledi:

Kutup girdabı (Polar Vortex): Girdabın zayıflaması veya parçalanması, kutup kökenli soğukların Türkiye enlemlerine inme olasılığını artırıyor.

Salınımlar ve dalgalar: AO (Arktik Salınım) ve NAO'nun (Kuzey Atlantik Salınımı) negatif fazları ile Rossby dalgalarının genliğindeki artışlar, Akdeniz havzasında belirgin soğuk hava olukları oluşturabiliyor.

Güven Özdemir, genel kış ortalamasının çok sert olmayabileceğini ancak dönemsel olarak çok kuvvetli kış koşullarının yaşanabileceğini vurguladı. Yani mevsim ortalaması ılık seyretse dahi, birkaç gün içinde çok güçlü kış sistemleriyle karşılaşmak mümkün.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU’DAKİ YOĞUN YAĞIŞLAR SÜRECEK Mİ?

Artvin, Giresun, Erzurum ve Kars gibi illerde hayatı etkileyen yoğun kar ve tipi dalgası, 11 Kasım'dan itibaren yerini kısmi bir yumuşamaya bıraksa da tamamen sona ermiyor.

Güven Özdemir, “Meteorolojik verilere göre 15–16 Kasım tarihlerinden itibaren Karadeniz genelinde yağışlar yeniden yaygınlaşacak. Kıyılarda yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve yüksek rakımlı yaylalarında (Artvin'in yüksekleri, Macahel çevresi ve Giresun yaylaları) karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek. Doğu Anadolu'da ise Erzurum ve Kars çevrelerinde kar yağışının yinelenmesi bekleniyor” dedi.

Erken kar yağışları, özellikle su kaynakları ve tarımsal üretim açısından olumlu bir gelişme. Ancak bunu henüz kuraklığın sona erdiği şeklinde değerlendiremeyiz. Asıl önemli olan, kasım ayında başlayan yağışların kış boyunca devam edip etmeyeceği, kar örtüsünün ne kadar süre yerde kalacağı ve ilkbaharda bu karların ne ölçüde suya dönüşeceğidir. Burada yağmur ile kar yağışının su kaynaklarına katkısı arasında önemli bir fark bulunuyor. Kar, doğanın adeta doğal su deposudur. Yağmur kısa sürede akışa geçebilirken, kar örtüsü kış boyunca birikerek ilkbaharda kademeli biçimde erir ve akarsu havzalarını, yeraltı sularını ve barajları besleyebilir. Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası da kar yağışının ardından beyaza büründü.

BÖLGE BÖLGE 10–30 KASIM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara Bölgesi:

10–16 Kasım: Aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri.

17–22 Kasım: Sıcaklıkların normallerin 1–3°C üzerine çıkması bekleniyor.

23–30 Kasım: Sıcaklıklar normaller civarında, yağışlar mevsim normallerine yakın.

Ege Bölgesi:

10–16 Kasım: İzmir, Aydın, Muğla ve kıyılarda sağanak yağışlar.

17–22 Kasım: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde.

23–30 Kasım: Normaller civarında yağış; güney ve batıda sıcaklıklar normallerin üzerinde. İç Ege'nin yükseklerinde gece ve sabah soğukları sürecek.

Akdeniz Bölgesi:

10–16 Kasım: Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü yağışlar.

17–22 Kasım: Sıcaklıklar normallerin üzerinde.

23–30 Kasım: Ilıman hava hakim; Toroslar'ın yükseklerinde uygun soğuklarda kar görülebilir.

İç Anadolu Bölgesi:

10–16 Kasım: Ankara, Eskişehir, Konya çevresinde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar.

17–22 Kasım: Güney ve doğuda sıcaklıklar normallerin üzerinde.

23–30 Kasım: Sıcaklıklar normaller civarında, kuzeybatıda yağış artışı olası. Gece don ve sis riskine dikkat edilmeli.

Batı Karadeniz:

10–16 Kasım: Yağmur ve sağanak; Bolu, Kastamonu ve yüksek kesimlerde kar ihtimali.

17–22 Kasım: Kıyılarda sıcaklıklar normallerin üzerinde.

23–30 Kasım: İç kesimlerde yağışlar normallerin üzerine çıkabilir. Yüksek geçitlerde buzlanma riski devam ediyor.

Orta ve Doğu Karadeniz:

10–16 Kasım: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağış geçişleri.

17–22 Kasım: Kıyılarda sıcaklıklar normaller civarında veya üzerinde.

23–30 Kasım: Doğu Karadeniz'de yağışların normallerin üzerinde gerçekleşme ihtimali var. İç kesimlerde kar, kıyılarda ise heyelan ve ani sel riski göz ardı edilmemeli.

Doğu Anadolu Bölgesi:

10–16 Kasım: Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde kar yağışları.

17–22 Kasım: Kuzeydoğuda sıcaklıklar normallerin 1–3°C altında seyredecek.

23–30 Kasım: Genel olarak normaller civarı; gece don ve buzlanma olayları sürecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

10–16 Kasım: Daha sınırlı ve yerel yağışlar.

17–22 Kasım: Mevsim normalleri civarında sıcaklıklar.

23–30 Kasım: Bölgesel yağış artışları görülebilir; yükseklerde karla karışık yağmur ihtimali mevcut.