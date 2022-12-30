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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe’de Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan kritik görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede Bahçeli Erdoğan’a 99 adet gül verirken Erdoğan da, 1 Ocak’ta 75 yaşına girecek olan Bahçeli’ye erken doğum günü sürprizi yaptı.

PASTA KESTİLER

MHP Genel Başkanı, üzerinde üç hilal bulunan pastayı Erdoğan ile birlikte kesti. Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan 8 kare fotoğraf paylaşıldı. Son derece samimi geçen görüşmede iki liderin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Moskova’da Suriye ile 11 yıl sonra yaptığı ilk bakanlar düzeyindeki temasla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Kritik görüşmede terör örgütüne yönelik operasyonların yanı sıra ekonomideki gelişmeler, enflasyonla mücadele çalışmaları ve Karadeniz’deki yeni doğalgaz keşfi de ele alındı.

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SEÇİM BULUŞMASI

Milyonlarca kişinin rahat nefes aldığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la (EYT) ilgili düzenleme de liderlerin konuştuğu başlıklar arasında yer aldı. Erdoğan ile Bahçeli’nin ele aldığı en kritik başlık ise 2023 seçimleri oldu. Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimlerine ilişkin yol haritası ve gündemdeki yerini koruyan seçim tarihi de Beştepe’de tüm yönleriyle değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde AK Parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda seçim takviminin ele alındığı gündeme gelmişti.

Erdoğan, son olarak Bahçeli’yi 13 Aralık’ta Çayyolu’ndaki Devlet Bey Konağı’nda ziyaret etmişti.