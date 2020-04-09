Erken davranmasak İtalya ve İspanya olurduk

İLETİŞİM Başkanlığı, ‘CovId-19 tecrübeleri ve salgına karşı mücadelede uluslararası işbirliği’ başlığıyla bir videokonferans düzenledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açılış konuşmasını yaptığı, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş’ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği konferansa, Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Seul Büyükelçisi Dursun Ersin Erçin de katıldı.

TERÖRLE MÜCADELE BUGÜNLERDE DE SÜRECEK

PKK’nın Diyarbakır’da 5 sivili katletmesini kınayarak konuşmasına başlayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “PKK terör örgütü, bugünlerde dahi ne kadar kalleş olduğunu göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu cani örgüte bu yaptığını bırakmayacaktır. Terörle mücadelemiz bugünlerde de sürecektir” dedi.

YOĞUN BAKIM YATAK SAYISINI 33 KATINA ÇIKARDIK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından itibaren atılan adımların, bugün virüs salgınına karşı verilen mücadeleye büyük katkılar sunduğuna dikkat çeken İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, şöyle devam etti: “18 yıllık dönemde hastane sayımız, 1.156’dan 1.518’e yükselirken; önümüzdeki dönemde karantina için kullanabileceğimiz tek kişilik oda sayısı 18 bin 934’ten 91 bin 949’a ulaşmıştır. Aynı süre zarfında yatak sayımız 164 bin 471’den 239 bin 46’ya çıkmış, yoğun bakım yatak sayısında ise 2 bin 214’ten toplam 65 bin 455’e bir yükseliş yaşanmıştır. Bir başka deyişle yoğun bakım yatak sayımız yaklaşık 33 katına çıkmıştır. 2002’de 91 bin 949 olan doktor sayımız 161 bin 279’a, 2002’de 72 bin 393 olan hemşire sayımız ise 198 bin 517’ye ulaşmıştır. 2002 yılında 294 bin 587 olan toplam sağlık personeli sayımızın ise 2020’ye gelindiğinde 1 milyonu aştığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, her 100 bin kişi başına Amerika Birleşik Devletleri’nde 34.7, Almanya’da ise 29.2 yoğun bakım ünitesi yatağı bulunurken, ülkemizde bu sayı 46 olarak gerçekleşmiştir.

Sürecin bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şahsen yönetilmesi bu virüsü haftalarca topraklarımıza sokmamamızı mümkün kıldı. Ulusal stratejimizi geliştirmemiş olsaydık, bugün çok daha acı bir tabloyla karşı karşıya olan İngiltere, İtalya ve İspanya’nın durumunda olabilirdik.

KAMPANYAYA DESTEK BÜYÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasının milletten kısa sürede gördüğü teveccühle kampanya hesaplarına 7 Nisan itibarıyla 1 milyar 415 milyon 329 bin 488 lira yatırılmış, ayrıca 46 milyon 6 bin 830 liralık SMS atılmıştır. Burada toplanan bağışlarla yaklaşık 2.3 milyon aileye destek olacak, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için gereken adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”