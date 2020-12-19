‘Erkekleri daha çok öldürüyor’
Koronavirüsün en çok erkekleri vurduğu belirtiliyor.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı da bazı araştırmalarda bu virüsün erkeklerde daha fazla ölüme yol açtığının belirlendiğini söyledi: "Erkek ölümlerinde oran neredeyse yüzde 66 olarak daha fazla. Hem genetik yatkınlık hem de erkeklerde reseptör sayısı daha fazla olur. Ayrıca genellikle toplumda dışarıyla temas kuran kitle erkekler.”
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