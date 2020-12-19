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ANKARA / DHA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Erkekleri daha çok öldürüyor’

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‘Erkekleri daha çok öldürüyor’
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Koronavirüsün en çok erkekleri vurduğu belirtiliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı da bazı araştırmalarda bu virüsün erkeklerde daha fazla ölüme yol açtığının belirlendiğini söyledi: "Erkek ölümlerinde oran neredeyse yüzde 66 olarak daha fazla. Hem genetik yatkınlık hem de erkeklerde reseptör sayısı daha fazla olur. Ayrıca genellikle toplumda dışarıyla temas kuran kitle erkekler.” 

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