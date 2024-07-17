Erkekler sayısal kadınlar sözelci

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ersoy’un YKS ile ilgili paylaştığı sayısal verilere göre, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) yer alan Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkeklere göre daha yüksek oldu. Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek çıktı. Alan Yeterlilik Testleri’ndeki (AYT) 11 alt testten 6’sında erkek adayların ortalaması, 5’inde ise kadınların ortalaması yüksek gerçekleşti. Yabancı Dil Testleri’nde (YDT) Arapça ve Rusça dillerinde kadın, Almanca, Fransızca ve İngilizce’de erkek adayların ortalaması daha yüksek oldu.

TYT MATEMATİKTE ORTALAMA 7.95

TYT’de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalama olarak 40 sorudan oluşan Türkçe testinde 21.42, 20 sorudan oluşan sosyal bilimler testinde 9, 40 soruluk temel matematikte 7.95 ve 20 soruluk fen bilimlerinde 3.47oldu. AYT testinde ise adaylar yine ortalama olarak 40 soruluk matematikte 5.54 soruyu, 14 sorunun sorulduğu fizikte 2.24, 13 sorunun sorulduğu kimyada 1.45 ve 13 sorunun sorulduğu biyolojide de 2.32 soruyu doğru yanıtladı.

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680 SORUDAN İPTAL EDİLEN OLMADI

Tüm testlerde kadın adayların erkeklere göre sınava katılım oranının daha yüksek olduğunu belirten Ersoy, “Üç oturumda uygulanan testlerde sorulan toplam 680 sorudan iptal edilen hiçbir soru olmadı” dedi.