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Erkekler günü var mı, ne zaman kutlanır?

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Erkekler günü var mı, ne zaman kutlanır

Dünya Erkekler Günü olarak bilinen 19 Kasım tarihi, 1999 yılından bu yana kutlanmaktadır. İlk kez Trinidad-Tobago'da kutlanan Dünya Erkekler Günü, Birleşmiş Milletlerin de desteklediği bir gündür. 2016 yılında pek çok ülke tarafından kabul edilen Dünya Erkekler Günü, 19 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Peki, Dünya Erkekler Günü ne zaman ve neden kutlanıyor? İşte, pek çok vatandaşı ilgilendiren o konu hakkında detaylı bilgiler

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Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " sözleri ile önemi anlatılmıştır.

Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanma amacı cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içerir.

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2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır

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