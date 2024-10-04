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Erkek turistlerden camide etek

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Turist#Etek
Erkek turistlerden camide etek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

Bursa’ya giden yabancı turist kafilesindeki erkekler, tarihi Yeşil Cami’yi ziyaretlerinde, kadınlar için cami girişine konulan etekleri giydi.

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Camideki bir kişinin cep telefonuyla kayda alıp paylaştığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Şort giyen turistlerin, cami girişindeki uyarı levhasında, erkeklerin uzun pantolonlu olarak camiyi ziyaret etmesi gerektiği belirtilen yazıyı okuduktan sonra, İslam dinine saygıdan dolayı etekleri giydikleri öğrenildi.

Yeşil Cami Müezzini İrfan Alpagut, “Sosyal medyada yanlış anlayıp, böyle giyindikleri gibi bir algı oluştu ama durum böyle değil. İslam dinine olan saygılarından, hürmetlerinden ve kurallarına gayret göstermelerinden kaynaklı bir durumdur. Yanlış anlamayla kesinlikle bir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.  

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#Bursa#Turist#Etek

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