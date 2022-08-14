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Erkek şiddetinden kaçıyordu... Otogarda öldürüldü

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#İzmir#Dikili#Hanife Çakıcı
Erkek şiddetinden kaçıyordu... Otogarda öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 07:00

Hanife Çakıcı, sürekli şiddet gördüğü 16 yıllık eşi Haydar Çakıcı tarafından kaçmak için gittiği otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldürüldü.

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İzmir Dikili’de, ev kadını, 1’i kız, 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı (33), eşinden sürekli şiddet gördüğü için önceki gün saat 17.00 sıralarında evi terk edip Atatürk Caddesi’ndeki Dikili Otobüs Terminali’ne gitti.

Durumu fark eden Haydar Çakıcı (34) da peşine düştü. Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı’yı 4 yerinden bıçakladı. Hanife Çakıcı olay yerinde hayatını kaybederken Haydar Çakıcı da gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’na kızının cenazesini almaya giden baba Mehmet Karabulut, “Uzaklaştırma kararı 15 gün önce bitmişti. Sonrasında barıştılar. Tekrar araları bozuldu. Kızım boşanmak istiyordu. Ama o boşamadı. Gurur meselesi yaptı. En son kızımı öldürdü. Bugüne kadar belki 10 kadar uzaklaştırma kararı çıkartılmıştır.”

 

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#İzmir#Dikili#Hanife Çakıcı

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