Erkek şiddeti bitmek bilmiyor

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BALKONDAN GİRİP DEHŞET SAÇTI

İzmir'de yaşayan Recep Uslu (32), dün 07.30 sıralarında, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu’nun kaldığı Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak’taki evin önüne gitti. Bir süre burada çevreyi kontrol eden Recep Uslu, daha sonra 1’inci kattaki eve balkondan tırmanarak girdi. Recep Uslu yanında getirdiği tabancayı çıkarıp eşi Berivan ile onun ailesine peş peşe ateş etti. Kurşunlar Berivan Uslu ile kız kardeşleri Gülistan (31) ve Şirvan Çelik ile babaları Şemsettin Çelik’e (61) isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Berivan Uslu ile babasının öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Gülistan ve Şirvan Çelik kardeşlerin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.





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Evdeki M.U. (2), F.U. (10) ve A.E.U. (9) isimli 3 çocuğunu da yanına alarak kaçan Recep Uslu, Buca ilçesi Şirinyer semtinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan boşanma aşamasındaki çiftin Batman’da yaşadığı, Berivan Uslu’nun 1 ay önce İzmir'deki babasının yanına taşındığı öğrenildi.



FİLİZ’İ DE KURTARAMADIK



Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Levent Girgin (29), ayrı yaşadığı eşi Filiz Girgin’in (21) sosyal medyadan yaptığı paylaşımları görünce sinirlendi ve önceki gün sabah saatlerinde konuşmak için Balat Mahallesi’ndeki evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada evde bulunan av tüfeğini eline alan Levent Girgin, eşine bir el ateş etti. Ağır yaralanan Filiz Girgin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından kaçan Levent Girgin’i saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinde eşini sosyal medyada kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlara kızdığı için öldürdüğünü öne süren Girgin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



