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Erkek müşteriye oda vermeyen otele ceza: Ayrımcılığa geçit yok

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#Mahkeme#Otel#Ceza
Erkek müşteriye oda vermeyen otele ceza: Ayrımcılığa geçit yok
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 07:00

Mahkeme, iki erkeğin konaklama talebini, ‘sınırlı sayıda bulunan erkek konaklama odalarının dolu olduğu’ gerekçesiyle reddeden oteli 10 bin TL’lik tazminata mahkûm etti.

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İş gezisi nedeniyle iki avukat arkadaş Vural Yıldırım ve Şahin Antakyalıoğlu, konaklamak için Antalya Alanya’daki Miarosa İncekum Beach Otel ile iletişime geçti. Ancak otel yetkilisi, sınırlı sayıda bulunan erkek konaklama odalarının dolu olduğu gerekçesiyle rezervasyon talebine olumsuz yanıt verdi.

TİHEK: AYRIMCILIK YAPILDI

Bunun üzerine avukat Vural Yıldırım, cinsiyetleri nedeniyle otele alınmadıklarını ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını savunarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. TİHEK, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle otele 3 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. TİHEK kararının ardından iki avukat, Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, cinsiyetlerinden dolayı otele alınmadıkları belirtilerek cinsiyete dayalı ayrımcılık yapıldığı savunuldu.

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Davalı otel ise mahkemeye sunduğu savunmasında, otellerde misafirlerin konaklamalarına yönelik otel kapasitesi, ticari politika ve işletmenin özelliğine göre sınırlama konulduğunu, özel işletme olan otellerin genellikle aile veya eşli konaklamaları tercih ettiğini, bu nedenle konulan kontenjan ve sınırlamaların eşitlik ilkesine aykırı olmadığını ileri sürdü. Savunmanın devamında, 2021 yılında bay konaklama satışının olduğu, verilen kontenjanın dolması nedeniyle konaklama satışının kapatıldığı belirtildi.

‘İSTENMEYEN MÜŞTERİ’

Dosyayı inceleyen Ankara 7. Tüketici Mahkemesi, otelin savunmasını haksız bularak davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme, otelin iki avukata yasal faiziyle birlikte 5’er bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararın gerekçesinde özetle şöyle denildi:

“Davacıların salt erkek olmaları nedeniyle peşinen ‘istenmeyen müşteri’ konumuna indirgenmeleri, yalnızca hizmete erişimlerinin engellenmesi sonucunu doğurmamış; aynı zamanda kişilik haklarına yönelen manevi bir ihlal meydana getirmiştir. Bu itibarla davalı tarafından sunulan konaklama hizmetinden davacıların cinsiyetleri nedeniyle yararlandırılmamaları suretiyle davalı tarafından ayrımcılık yasağının ihlal edildiği ve davacıların kişilik haklarının zedelendiği, dolayısıyla manevi zarara uğradıkları anlaşılmıştır.”

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#Mahkeme#Otel#Ceza

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