×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erkek arkadaşıyla tartıştığı kamptan otomobiliyle ayrılmıştı! Elif Kumal'dan 4 gündür haber alınamıyor

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Kayıp#Elif Kumal
Erkek arkadaşıyla tartıştığı kamptan otomobiliyle ayrılmıştı Elif Kumaldan 4 gündür haber alınamıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 11:49

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrılan Elif Kumal’dan (34) 4 gündür haber alınamıyor. 265 kişilik ekip AFAD başkanlığında arama çalışmalarını sürdürürken, Elif Kumal'ın otomobilinin ön tampon parçası bulundu.

Haberin Devamı

Olay, 27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi. Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte gölet çevresine kamp yapmaya gitti. İddiaya göre Elif Kumal ile erkek arkadaşı Enis G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından gece geç saatlerde, 16 ATB 289 plakalı aracıyla kamp alanından ayrılan Kumal’dan haber alamayan Enis G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Erkek arkadaşıyla tartıştığı kamptan otomobiliyle ayrılmıştı Elif Kumaldan 4 gündür haber alınamıyor

Haberin Devamı

YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kumal’ın arkadaşı Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Enis G.’nin ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Enis G.’nin yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edildi. Elif ile erkek arkadaşı Enis G.’nin kamp alanında yanlarında bir arkadaşlarının daha olduğu, o kişinin de ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.’nin kavga ettiğini ve Enis G.’nin Elif’i darbettiğini söylediği de öne sürüldü.

Erkek arkadaşıyla tartıştığı kamptan otomobiliyle ayrılmıştı Elif Kumaldan 4 gündür haber alınamıyor

OTOMOBİLİNİN ÖN TAMPON PARÇASI BULUNDU

Elif Kumal'ı AFAD'ın başkanlığında, toplam 265 kişiden oluşan ekip, karadan, denizden ve havadan dron desteği ile de arıyor. Arama çalışmaları 4 gündür sürerken, AFAD ekipleri, Kapıdağ Yarımadası'nda Kumal'ın kullandığı otomobilin ön tampon parçasını buldu. Cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamayan Elif Kumal’ın Bandırma’da bir tavuk fabrikasında çalıştığı kaydedildi.

Erkek arkadaşıyla tartıştığı kamptan otomobiliyle ayrılmıştı Elif Kumaldan 4 gündür haber alınamıyor

Haberin Devamı

KAMP ALANINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte kamp alanından çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ortaya çıktı. Elif Kumal’ın yanındaki köpekle birlikte fotoğraf çekindiği ve kamp ateşini görüntülediği görüldü. Enis G.’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise kamp ateşi, alkol şişesi ve kadehi ile bıçak ve et yer aldı.

Erkek arkadaşıyla tartıştığı kamptan otomobiliyle ayrılmıştı Elif Kumaldan 4 gündür haber alınamıyor

Gözden KaçmasınAcillerde yoğunluk arttı: Üç virüs dolaşımdaAcillerde yoğunluk arttı: Üç virüs dolaşımdaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Kayıp#Elif Kumal

BAKMADAN GEÇME!