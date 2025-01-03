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Erkek arkadaşının tabancayla vurduğu muhabir Semra, 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

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#Semra Demirelli#Elazığ#Vahap Selim Çetin
Erkek arkadaşının tabancayla vurduğu muhabir Semra, 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 21:41

Elazığ’da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan muhabir Semra Demirelli (25), tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra hayatını kaybetti.

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Olay, 15 Kasım 2024’te öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli de 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Demirelli’nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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#Semra Demirelli#Elazığ#Vahap Selim Çetin

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