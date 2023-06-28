Erkek arkadaşını katletti

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Düzce’de dün 03.00 sıralarında, Yeliz Oltu (35) ile birlikte yaşadığı Ahmet Cömert (40) arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Oltu, Cömert’e tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Cömert, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oltu, gözaltına alındı. Cömert’in başka biriyle evli olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.