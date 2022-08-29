Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Erkek arkadaşım eve kilitledi' ihbarı harekete geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#İhbar#Düzce#İtfaiye
Erkek arkadaşım eve kilitledi ihbarı harekete geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 11:32

Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği söyleyen Çise C., merdivenli itfaiye aracıyla balkondan alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 10.00 sıralarında, Aydınpınar Caddesi’nde meydana geldi. Apartmanın 5’inci katında oturduğu dairede kilitli olan Çise C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Çise C.’yi merdivenli araçla balkondan alarak çıkardı.

Erkek arkadaşım eve kilitledi ihbarı harekete geçirdi

Çise C., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, Çise C.’nin iddiası üzerine erkek arkadaşını bulmak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İhbar#Düzce#İtfaiye

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens

BAKMADAN GEÇME!

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

Tarihçi ve Hürriyet yazarı İlber Ortaylı: ‘Bu kadronun savaşı kazanıp Cumhuriyet’i kurması sürpriz değildir’

#İlber Ortaylı
Katili mi düşürdü Zehra’nın katili saatte gizli

Katili mi düşürdü? Zehra’nın katili saatte gizli

#Zehra Bayır
‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

‘Garanti bir hayat yaşayan insanların risk alan çocuğuyum’

#Melez Prens