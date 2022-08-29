'Erkek arkadaşım eve kilitledi' ihbarı harekete geçirdi

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Olay, saat 10.00 sıralarında, Aydınpınar Caddesi’nde meydana geldi. Apartmanın 5’inci katında oturduğu dairede kilitli olan Çise C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Çise C.’yi merdivenli araçla balkondan alarak çıkardı.

Çise C., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, Çise C.’nin iddiası üzerine erkek arkadaşını bulmak için çalışma başlattı.