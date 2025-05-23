Erkek arkadaşı tarafından vahşice katledildi

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Olay akşam saat 22.00 sıralarına Zeytinli Mahallesi Kurbağalı Mevkisinde bulunan sitenin 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre evin balkonunda birlikte alkol alan Burak İ. ile kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin, henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yaşanan arbede sırasında Burak İ., eline geçirdiği bıçakla genç kadına saldırdı. Dilruba Elif Çetin, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli balkondan atlayarak kaçtı.

OLAY YERİNİN YAKINLARINDA ARAÇ İÇERİSİNDE YAKALANDI

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Dilruba Elif Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan ise kısa süre sonra olay yerinin yakınlarında araç içerisinde polis tarafından yakalandı. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.