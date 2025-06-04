Erkek arkadaş kabusu

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İran vatandaşı Sahar A., Van’da yaşayan Erkan S. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. İnternet üzerindeki arkadaşlıklarını sevgili boyutuna taşıyan çift, ara ara görüşmeye başladı. İddiaya göre Erkan S., Sahar A. ile yüz yüze görüştükten bir süre sonra genç kadını bıçakla darp etti. Sahar A.’nın çıplak görüntülerini zorla çeken Erkan S., kendisine para vermezse bu görüntüleri arkadaşları ve çevresine yayacağını söyleyerek şantaj uyguladı. Erkek arkadaşının bu şantaj ve tehditlerinden korkan Sahar A., görüntülerinin yayılmaması karşılığında Erkan S.’ye 3 bin dolar verdi. Sahar A.’dan sürekli para isteyen Erkan S., kendisine para vermezse kızına zarar vereceğini, silahla kendisini vurup öldüreceğini söyledi.

‘PEŞİNİ BIRAKMADI’

Erkan S.’nin tehdit ve şantajlarından korkan Sahar A., Van’dan İstanbul’a kaçtı. Ancak genç kadının peşini bırakmayan Erkan S., tehdit ve şantajlarını sürdürerek Sahar A.’nın özel görüntülerini ailesine, akrabalarına ve arkadaşlarına gönderdi. Telefonla Sahar A.’yı arayan Erkan S., tehditlerde bulundu.

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Erkan S.’nin babasının kendisini telefonla aradığını ve oğlunun silahla Van’dan İstanbul’a geldiğini belirten Sahar A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlara yer verdi: “Erkan S.’nin babası, oğlunun beni öldüreceğini söyledi. Ayrıca benim özel görüntülerim kayda alınırken Erkan S.’nin annesi de ahlaksız şekilde buna şahit olmuştur. Erkan S.’nin babası uyuşturucu madde ticareti nedeniyle sabıkalı olup kendisi aranmaktadır. Bu kişiler Van’dan İran’a gidip gelmektedirler. Bu sebeple kızıma zarar vermelerinden endişe ediyorum. Bana şantaj yapan, özel hayatımın gizliliğini ihlal eden, tehdit ve hakaretlerde bulunan Erkan S.’den şikâyetçiyim. Can güvenliğimin sağlanması adına Erkan S. hakkında soruşturma başlatılarak dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyorum.”

‘İRAN’DA İŞKENCE GÖRDÜM’

Soruşturma kapsamında ifade veren Erkan S. ise iddiaları reddetti. Sahar A. ile 2 yıllık birlikteliklerinin ardından ayrıldıklarını ve 6 aydır görüşmediklerini ifadesinde anlatan Erkan S., “Son 6 aydır ne fiziki ne de iletişim araçlarıyla birbirimizden haber almıyoruz. Babamın da Sahar A. ile aramızda olup bitenle hiçbir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Sahar A.’nın İran devletiyle yoğun ilişkisi olup, onlarla çalıştığı kanaatindeyim. Yanındaki arkadaşının babası İran’da MİT müdürüdür. Son İran ziyaretimde, İran istihbaratı beni çapraz sorguya aldı ve 2 gün işkenceye maruz bıraktılar. Türkiye’ye döndükten sonra Sahar A. ile hiçbir şekilde iletişime geçmedim” dedi.