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Erkan Tan koronavirüse yakalandığını duyurdu- Erkan Tan kimdir?

#Erkan Tan#Erkan Tan Kimdir#Erkan Tan Biyografi
Erkan Tan koronavirüse yakalandığını duyurdu- Erkan Tan kimdir

Gazeteci Erkan Tan yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan Erkan Tan, korona virüse yakalandığını açıkladı. Aşılarının tam olduğunu belirten Erkan Tan, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir.” İfadelerini kullandı. Peki, Erkan Tan kimdir?

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Erkan Tan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından kötü haberi paylaşan Erkan Tan, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH’ım hasta kullarına şifa bağışla…" ifadelerini kullandı.

ERKAN TAN KİMDİR?

Şırnak kökenli olan babası bürokrat Hikmet Tan'ın oğlu Erkan Tan'ın, babasının mesleği nedeniyle çocukluğu birçok şehirde geçmiş ilkokula Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başlamış, Erzurum'un Tekman ilçesinde devam etmiş, İzmir'in Foça ilçesinde bitirmiştir. Ortaokulun birinci ve ikinci sınıflarını İzmir Foça Midilli Ortaokulu'nda okuduktan sonra Tokat'ta bulunan Erbaa Ortaokulu'ndan mezun oldu. 1980 yılında yatılı öğrenci olarak İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde eğitimine devam etti ve 1984 yılında mezun oldu. 1984 yılında ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başladı ve 1988 yılında mezun oldu. Sonraki yıl (1989) TRT'nin açmış olduğu spikerlik sınavını kazandı ve Eylül 1989'Da TRT Ankara televizyonunda çalışma hayatına başladı.

1999 yılına kadar TRT kanallarında değişik programlarda görev alan Erkan Tan, uzun süre Mehpare Çelik ile birlikte hafta içi yayınlanan Gün Başlıyor programını sundu. 22 Şubat 1999'da TV8'de Erkan Tan ile Başkent'ten programını sunmaya başladı. Yine günümüze dek Ramazan ayı boyunca yayınlanan Erkan Tan ile Sultanahmet'ten programını sundu. Bir ara Erkan Tan Aranızda programını sundu. Haftada bir, geceleri yayınlanan Konuşabilir miyiz? adlı talk show programını sundu. 2015 yılından itibaren A Haber kanalında Sabah Ajansı programını sunmaktadır.

İlk evliliğini 1990 yılında Ayben Tan ile yapan 2000 yılında boşanan Erkan Tan'ın bu evliliğinden Ege adında bir oğlu vardır. İngilizce bilmektedir.

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#Erkan Tan#Erkan Tan Kimdir#Erkan Tan Biyografi

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