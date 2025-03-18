Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı! Flash TV, Pozitifbank ve Payfix soruşturmasında yeni detaylar: 'Toplam maliyeti 30 milyon dolar'

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Erkan Kork savcılıktaki ifadesinde, "Tespit yapıldığı söylenen durumların hepsi yersizdir. Ben hiçbir zaman şirket maillerim dışında kendi mail adresimi kurtarma maili olarak eklemedim. Bu durumun bana karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşünmekteyim. Mail hesabını kullanarak yasadışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadım.Bu durum, beni itibarsızlaştırmak adına kurgulanan bir senaryodur" şeklinde konuştu.

'PARA TRANSFERLERİ MEVZUATA UYGUNDUR'

Kork, "Dosya kapsamında yer alan Gizli Tanık 'Cesur'un beyanlarını kabul etmiyorum. Bu şahıs, firmam için faaliyet geliştirme adına 2022 yılında benden 1.5 milyon lira para aldı ve bundan kaynaklı olarak elimde senedi vardır. Bu şahıs, taahhüt ettiği işleri yapmadığı için kendisinden senet aldım.

Elimdeki bu senetten dolayı bana düşmanlık beslemektedir. Avukatlık mesleğinden ötürü, bu senedin icra edilerek tahsil edilmemesi ve kendisine aciz vesikası alınması durumunda mesleğini kaybetme ihtimali olduğunu bildiği için, hakkımda asılsız iddialarda bulunduğunu düşünüyorum. MASAK tarafından 8 Aralık 2023 tarihli Analiz ve Değerlendirme Raporu’ndan alınan veriler, benim ve şirketim hakkında herhangi bir hüküm vermeden yalnızca kümül veriler içermektedir.

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Burada bahse konu rakamlar, benim ve firmam için hayatın olağan akışına uygundur. Bahse konu para transferleri, banka satın alma dönemimde mevcut olan altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabıma yatırılması işlemidir.

Parça parça transfer yaptırmamın sebebi, kur korumalı mevduat limitlerine takılıp parçalı işlem yapmak zorunda kalmamdır. Yapmış olduğum para transferleri, mevzuata uygun işlemlerdir. Banka alım süreci, ülkemizde MASAK, BDDK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Merkez Bankası onayı ve izni ayrıca MİT soruşturması sonucunda gerçekleşen bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

'ŞİRKETLER ÜZERİNDEN BAHİS OYNATMADIM ÖRGÜT KURMADIM'

Kork ifadesinin devamında, "Bana bahsetmiş olduğunuz BankPozitif alım süreci şu şekilde işlemektedir. Bankanın alımı gizlilik sözleşmesiyle yapılmıştır ve alım karşılığında gönderdiğim 718.245.000 lira, PayFix firmamdan çıkmıştır. Bu ödeme, banka alım süreci için yapılan bir ödemedir. Ancak, bankanın içinde bulunduğu kefaletli kredi borçlarından kaynaklı olarak banka devri bana geçmiştir.

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Bu borçları kapatmak adına, Bahse konu Bank Oparim’den (BankPozitif’e ait olmayan borçları çıkarmak için) tarafıma geri gönderim yapılmıştır. Bu bankanın toplam maliyeti bana yaklaşık 30 milyon dolar olmuştur. Çoğu birikimimi bu alıma yatırdım.

Yapılan tüm işlemler bankacılık ve finans işlemleri çerçevesinde değerlendirilirse, yukarıda bahsettiğim kurumlar tarafından onaylı olduğu açıkça görülecektir. MASAK raporunda yapılan para transferi tespitleri, şirketimizin finansal döngüsü açısından gayet makuldür ve hayatın olağan akışına uygundur. PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasadışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. MASAK raporunda bahsedilen ve riskli olarak değerlendirilen işlemler, aslında bizim MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yaptığımız işlemlerden oluşmaktadır.

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Ayrıca, MASAK raporunda dolandırıcılık, pos tefeciliği, kumar, yasadışı bahis ve yetkisiz ödeme hizmetiyle ilişkilendirilen yüksek ciroya sahip müşteri gruplarına yönelik iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Benim şirketimin böyle bir usulsüzlüğü sözkonusu değildir.

Şirketimde yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek amacıyla özel birimler kurduk. Yasadışı bahisle mücadele kapsamında her gün bin ila bin 500 arasında hesap kapatmaktayız. Bu da yasadışı bahisle mücadele ettiğimizin açık bir göstergesidir. Dosya kapsamında yer alan tape kayıtları bana aittir. Ancak, bu konuşmaların çoğu işle alakalıdır ve suç unsuru içermemektedir. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasadışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım" cümlelerini kullandığı da öğrenildi.(DHA)