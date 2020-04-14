Erkan İsminin Anlamı Nedir? Erkan Ne Demek?

Erkan kökeni Türkçeden gelen isimler arasında bulunmaktadır. Erkek çocukları için kullanılan bu isim hem manası hem de tarihi itibariyle de beğeni toplamaktadır. Türk Dil Kurumu açısından ise Erkan isminin anlamı ‘Yiğit, erkek soydan gelen kimse’ şeklinde yer alıyor.

Erkan Ne Demek?

Erkan birçok farklı anlama gelen ve erkek çocukları için kullanılan, aynı zamanda çok beğenilen isimlerden biridir.

- Yiğit,

- Erkek soydan gelen kişi,

- Bir topluluğun ileri gelenleri, üst kısım veya büyükler,

- Amiral veya General aşamasında bulunan askerler,

- Temel esaslar,

- Yol, yöntem ya da usül,

- Adet,

Bu gibi birçok değişik anlamı ile beraber erkek çocuklar için kullanılabilecek en güzel isimler arasında yer almaktadır. Tek başına kullanılabileceği gibi farklı isimler ile de bir araya getirebilen adlar arasında yer alıyor. Yazılı basında ya da edebi metinler ile beraber televizyonda duyulması itibarıyla, günümüzde en çok araştırılan isimlerden biridir.

Erkan ismi ile en merak edilen konular arasında ise Kur'an-ı Kerim'de yer alıp almadığı öne çıkıyor. Erkan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.