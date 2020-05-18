MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErkan gölette ölü bulundu!
GeriGündem Erkan gölette ölü bulundu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Şenol AKSOY/ DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

Erkan gölette ölü bulundu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erkan gölette ölü bulundu!
Abone Olgoogle-news

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, evden gezmeye çıkan Erkan Pınar (19), taş ocağı göletinde boğulmuş olarak bulundu.

Saray'ın Sefaalan Mahallesi'nde yaşayan Erkan Pınar, dün öğlen saatlerinde gezmek için evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen Pınar'ı merak eden ailesi aramaya çıkarken, durumu muhtarlığa da bildirildi. Mahalle halkı ile birlikte ailesinin de aradığı Erkan Pınar, aynı mahallede bulunan taş ocağı göletinde boğulmuş olarak bulundu. Mahallelinin cansız bedenini sudan çıkardığı gencin, eşyaları da gölet kıyısında bulundu.

Saray Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erkan Pınar'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle