Eriyen kar suları Bartın Irmağı'nda taşkınlar oluşturdu

Haberin Devamı

Bartın'da sağanak yağışlarla birlikte kentin yüksek rakımlı bölgelerinde eriyen karlar kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın bazı noktalarında taşkınlara neden oldu.

Çağlayan mesire alanında yol ve büfeler su altına kalırken Yalı mevkiinde ise iskeleler sulara gömüldü. Irmaktaki su seviyesinin yükselmesiyle beraber Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü ulaşıma kapatıldı.

Kozcağız beldesi ile Kumluca beldesine ulaşım sağlayan karayolu ağının Boğazköy mevkiinde Kocanaz çayında suların yükselmesiyle beraber kapanan yol nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirildi.

Haberin Devamı

Öte yandan, Jandarma ve Polis ekiplerince Çağlayan mevki başta olmak üzere taşkınların yaşandığı bölgelerde şerit çekilerek önlem alındı.