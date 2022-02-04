Erivan’a ‘heyecan’la uçtular

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Galatasaraydan sürpriz hamle Santosla anlaşılsa da transferde tanıdık engel var...Galatasaray'dan sürpriz hamle! Santos'la anlaşılsa da transferde tanıdık engel var...#Transfer
Türk teziTürk tezi#Ukrayna
ABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mıABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mı?#Ekrem İmamoğlu
İstifa depremi Peş peşe görevi bıraktılarİstifa depremi! Peş peşe görevi bıraktılar#İngiltere
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
Yunanistan iki yılda 35 bin insanı geri itti, artık insanlıktan çıktıYunanistan iki yılda 35 bin insanı geri itti, artık insanlıktan çıktı#Aylan Kurdi
Rusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruzRusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İntihar mı cinayet mi yoksa kaza mıİntihar mı cinayet mi yoksa kaza mı#Kadın Ölümleri
Kira artışı yüzde 22.58’i geçemezKira artışı yüzde 22.58’i geçemez#Kira Artışı
Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Kritik kanun TBMMde kabul edildiYüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Kritik kanun TBMM'de kabul edildi#TBMM
Aşk galip geldi Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...Aşk galip geldi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştı...#Demet Özdemir
İkinci evliliklerini de yürütemedilerİkinci evliliklerini de yürütemediler!#Sinan Akçıl
ABDden bomba Rusya iddiası Ukraynayı işgal etmek için...ABD'den bomba Rusya iddiası! Ukrayna'yı işgal etmek için...#ABD
HABERLERGündem Haberleri

Erivan’a ‘heyecan’la uçtular

#Ermenistan#Erivan#Uçak Seferleri
Erivan’a ‘heyecan’la uçtular

Türkiye ile Ermenistan arasında 2020’den bu yana yapılmayan direkt uçuşlar yeniden karşılıklı olarak başladı.

Haberin Devamı

2 Şubat’ta Erivan’dan gelen ilk uçağın ardından İstanbul- Erivan seferi yapıldı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ‘normalleşme’ adımları kapsamında başlatılan direkt uçuşla 99 yolcu İstanbul’dan Erivan’a gitti. Pegasus’un PC550 sefer sayılı uçağı saat 23.35’te Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan kalktı. Uçak, Erivan’daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı’na yerel saatle 02.35’de indi. Yarısından fazlası farklı ülkelere ait pasaport taşıyan yolcularda heyecan hâkimdi. Erivan’a giden işinsanı Hasan Karaduman, “Ermenistan ile ticari ilişkilerimiz var. Yıllardır iş için Erivan’a gidip geliyorum. Ama son iki yıldır gitmek çok zorlaşmıştı. Bu direkt uçuşlar hem ticaret hem dostluk açısından çok iyi oldu” dedi. Kaş’ta yaşayan Fransız çift ise uzun süredir Erivan’ı görmek istediklerini, uçuşların başladığını duyunca hemen bilet aldıklarını anlattı.

Haberin Devamı

Erivan’a ‘heyecan’la uçtular

KAPIDA VİZE KALDIRILDI

Türkiye’den Pegasus Havayolları’na Ermenistan’dan ise Fly One Havayolları’na ait uçaklarla başlayan direkt uçuşlar, İstanbul- Erivan arasında haftada 3 gün yapılacak. Ermenistan, Türk vatandaşlarından vize talep ediyor. Son uçuşların yapıldığı 2020 yılındaki kapıdan vize uygulamasını kaldıran Ermenistan’a vize, internetten yapılan başvuru ile 21 güne kadar çıkıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ermenistan#Erivan#Uçak Seferleri

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan