Erivan’a ‘heyecan’la uçtular

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2 Şubat’ta Erivan’dan gelen ilk uçağın ardından İstanbul- Erivan seferi yapıldı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ‘normalleşme’ adımları kapsamında başlatılan direkt uçuşla 99 yolcu İstanbul’dan Erivan’a gitti. Pegasus’un PC550 sefer sayılı uçağı saat 23.35’te Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan kalktı. Uçak, Erivan’daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı’na yerel saatle 02.35’de indi. Yarısından fazlası farklı ülkelere ait pasaport taşıyan yolcularda heyecan hâkimdi. Erivan’a giden işinsanı Hasan Karaduman, “Ermenistan ile ticari ilişkilerimiz var. Yıllardır iş için Erivan’a gidip geliyorum. Ama son iki yıldır gitmek çok zorlaşmıştı. Bu direkt uçuşlar hem ticaret hem dostluk açısından çok iyi oldu” dedi. Kaş’ta yaşayan Fransız çift ise uzun süredir Erivan’ı görmek istediklerini, uçuşların başladığını duyunca hemen bilet aldıklarını anlattı.

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KAPIDA VİZE KALDIRILDI

Türkiye’den Pegasus Havayolları’na Ermenistan’dan ise Fly One Havayolları’na ait uçaklarla başlayan direkt uçuşlar, İstanbul- Erivan arasında haftada 3 gün yapılacak. Ermenistan, Türk vatandaşlarından vize talep ediyor. Son uçuşların yapıldığı 2020 yılındaki kapıdan vize uygulamasını kaldıran Ermenistan’a vize, internetten yapılan başvuru ile 21 güne kadar çıkıyor.