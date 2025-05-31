Erişim engelinde 24 saatte karar 4 saatte işlem

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Düzenlemeye göre yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişi, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi amacıyla sulh ceza hakimliğine başvuracak. Sulh ceza hakimliğince, “Ayrıntılı bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği” hallerde 24 saat içinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilecek. Talep halinde, başvuranın adının ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine hükmedilecek. Kararda bildirim yapılacak arama motorlarına da yer verilecek. Ayrıntılı bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılamadığı hallerde başvuru reddedilecek.

Karar doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilecek. Bildirim üzerine kararın gereğinin en geç 4 saatte yerine getirilmesi gerekecek.