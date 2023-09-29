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Eris bitmeden ‘Pirola’ endişesi

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#COVID#Pirola#Varyant
Eris bitmeden ‘Pirola’ endişesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 07:00

COVID’te varyantlar bitmiyor. SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ümit Savaşcı, COVID-19'un yeni varyantı Pirola'nın Türkiye'de de görülebileceğini söyledi.

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Pirola'nın, aşıdan tamamen kaçan başka bir alt mutasyon olduğunu söyleyen Savaşcı, şu uyarıları yaptı: "Bilim insanları olarak bundan endişe duyuyoruz. Çünkü şu anda bu yeni varyanta karşı ülkemizde henüz aşı yok. Dolayısıyla kış döneminin gelmesiyle biraz daha bizi bu durum endişeye sevk ediyor. Bu varyant insanlar üzerinde nasıl bir etki oluşturacak? Yani akciğeri etkileyecek mi? Bizim için genelde hastaneye yatış endikasyonları özellikle solunum sıkıntısı gelişen, genel durumu bozulan, dirençli ateşi olan, tedavilerden yanıt alamadığımız hastaları biz hastaneye yatırırız. Eğer böyle bir etki oluşturursa o zaman evet, biz artık Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulumuz, Halk Sağlığı Kurumu'yla uzmanlarımız hep görüşülecek. Ve bunun sonucunda denecek ki 'evet maske takalım, yeni aşı versiyonunu da biz alalım." 

 

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#COVID#Pirola#Varyant

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