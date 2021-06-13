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Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.06.2021 - 01:44 | Son Güncelleme:

Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı

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Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Hüsnü Bozkurt (80), şans eseri dallarda asılı kaldı. İtfaiyeciler tarafından ağaçtan indirilen Bozkurt, hastanede tedavi altına alındı.

 

Olay saat 20.00 sıralarında Ulaşlı Mahallesi’nde meydana geldi. Erik toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Hüsnü bozkurt, dengesini kaybederek bulunduğu yerden düşerken bir kaç metre sonra dallarda asılı kaldı. Bir süre çaresiz ağaçta asılı kalan Bozkurt’u yoldan geçen bir kişi fark ederek 112 Acil’e bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Bozkurt’u mahsur kaldığı yerden indirdi. Hüsnü Bozkurt Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

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