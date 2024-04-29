Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı

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Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimiz cumartesi günü 5'inci Olağanüstü Kurultayını gerçekleştirmiştir. Sayın Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı olarak seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırılan kurultay süreci boyunca yaptığımız istişareler sonucunda, Sayın Koray Aydın'ı destekleme kararı aldım ve bu kararımı kamuoyuyla da paylaştım.

Bu kararda, İYİ Parti'nin merkezde konumlanması ve partinin toparlanması ihtiyacına, Sayın Koray Aydın'ın daha fazla katkı sağlayacağına olan inancım etkili olmuştur. Genel Başkan seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bu ihtiyaca cevap vereceğine, vermeye gayret edeceğine inanıyorum.

Sayın Müsavat Dervişoğlu, 'Ağabey' diye hitap ettiğim, uzun süredir sorunsuz çalıştığım biridir. Kendisiyle kişisel olarak herhangi bir sorunum asla bulunmamaktadır. Bu bir bayrak yarışıdır ve delegelerimiz bu ateşten gömleği kendisine uygun görmüştür. Ancak başka bir adaya desteğimi açıkladıktan sonra bu görevime devam etmem siyasi nezakete uygun olmayacaktır. Bu nedenle, kongre günü salonda, TV ekranlarında da söylediğim üzere grup başkan vekilliği görevimden istifa ediyorum. Bugün itibariyle İYİ Parti TBMM grubuna istifa dilekçemi verdim. Bu kararı ivedilikle açıklamamın nedeni, yeni kurulacak İYİ Parti grubunun önünü açmaktadır. Göreve getirilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.