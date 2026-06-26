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Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme! Takip cihazını araca takan kişi belli oldu: O anların görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Erhan Karaal#Takip Cihazı#İBB
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 14:38

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracına şüphelilerin takip cihazı taktığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eski İBB çalışanı S.U.'nın beyaz renkli bir otomobille Karaal'ın evinin önüne geldiği ve park halindeki araca takip cihazı taktığı görüldü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 12 kişiden 6’sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Erhan Karaalın kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme Takip cihazını araca takan kişi belli oldu: O anların görüntüleri ortaya çıktı

Sürdürülen çalışmalar sonucu yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 10 kişi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Erhan Karaalın kaçırılmasıyla ilgili yeni gelişme Takip cihazını araca takan kişi belli oldu: O anların görüntüleri ortaya çıktı

TAKİP CİHAZINI ESKİ İBB ÇALIŞANI TAKMIŞ

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Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eski İBB çalışanı S.U.'nın beyaz renkli bir otomobille Karaal'ın evinin önüne geldiği ve park halindeki araca takip cihazı taktığı anlar yer aldı.

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Yapılan incelemelerde takip cihazının kaçırılma olayından 4 gün önce takıldığı tespit edildi.

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#Erhan Karaal#Takip Cihazı#İBB

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