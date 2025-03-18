Erhan Çelik’e eşinden ağır suçlama

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İddiaya göre çiftin evlilik birlikleri Erhan Çelik’in eşi Özlem Gültekin’e uyguladığı fiziksel ve psikolojik eylemleri nedeniyle temelinden sarsıldı. Erhan Çelik’in başka kadınlarla zina yaptığını, iş seyahatlerini bahane ederek haftalarca eve gelmediğini ve sürekli telefonla ilgilenerek çocuğuna ve kendisine destek olmadığını ileri süren Özlem Gültekin, ‘zina’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle 50 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı.

‘İMZAYI TİTREYEREK ATTIĞI ANLAŞILIYOR’

Özlem Gültekin, boşanma davasının ardından eşi Erhan Çelik’in kendisine saatlerce şiddet uygulayarak tehdit ve şantaj yoluyla 15 milyon liralık senet ile tüm şartları kendi lehine olan anlaşmalı boşanma protokolü imzalattığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Özlem Gültekin’in avukatı Altın Mimir, savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Erhan Çelik’in “Benden boşanamazsın, seni öldürürüm. Meslek hayatını bitiririm, çocuğu senden alırım. Seni beş kuruşsuz ortada bırakırım” diyerek müvekkiline küfrettiğini öne sürdü. Suç duyurusu dilekçesinde, “Müvekkilin korku ve acı içerisinde imza attığı senet görüntüsünü dosyaya delil olarak sunuyoruz. Senede bakıldığında müvekkilin imzayı elleri titreyerek attığı anlaşılacaktır Erhan Çelik’in ‘şantaj’, ‘nitelikli yağma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından hakkında soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını istiyoruz” denildi.