Ergun Mengi polemiği

Mengi’nin İYİ Parti yöneticisi olduğu öne sürülmüş, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanlığı’na bağlı Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo-Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu belirtilmişti. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Ergun Mengi, İyi Parti kurucusu değil. Bu bir. Partideki görevinden 28 Ocak 2021 tarihinde istifa etmiş. Bu iki. Meselenin bu şekilde duyurulması, olayın boyutunun zevzeklikten de öte olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu üç. Koca kurmaylar okumadan imza atmışlar” dedi.

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Bu iş daha çok su kaldırır. Generallerin birçoğu maalesef kullanılmışa benziyor. Bu bildirinin yayınlanacağından AKP’nin haberi olduğu söyleniyor. Ergun Mengi İYİ Parti kurucusu değil. 16 başkanlıktan birinde geçici olarak danışmanlık yapmış. Ergun Mengi, 3 ay önce istifa etmiş” ifadelerini kullandı.

‘KİMİNLE İRTİBATLI’

Öte yandan Mengi’nin kısa süre önce İYİ Parti’den istifa eden Özdağ’ın danışmanı olduğu da iddia edildi. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Mengi’nin enstitünün sitesinde yer alan görev linkini paylaşarak, “Operasyon deşifre edildi artık. Yavaş yavaş deşifre oluyor iş. Kim hazırlamış metni: Ergun Mengi. Peki kimdir Ergun Mengi? Kiminle irtibatlıymış? Oyun içinde oyun. Ayaklarına dolandı” dedi.

‘DANIŞMANI DEĞİL’

İddialarla ilgili 21. Yüzyıl Enstitüsü’nden yapılan açıklamada ise özetle şöyle denildi: “Bu açıklamadan sonra bildiri taslağını yazdığı ifade edilen Mengi’nin, 12 Ocak 2021’e kadar, İYİ Parti’nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan’ın yardımcısı olduğu ortaya çıkmıştır. Kamuoyunun ağır tepkisi altında ezilen Akşener, kontrol ettiği bazı sosyal medya hesaplarından, Mengi’nin Özdağ’ın danışmanı olduğu yalanını söylemiştir. Öncelikle Mengi, Özdağ’ın danışmanı değildir. Bırakın danışmanı, arkadaşı veya tanıdığı bir kişi de değildir.”

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