Ergenler için sigara bırakma merkezi

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 9 ilde açılan ‘Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği’ ile ilgili şu bilgiler verildi: “Ergenlik dönemi merak, akran etkisi, sosyal medya ve dijital platformlarda tütün ürünlerinin dolaylı tanıtımı, yanlış risk algısı ve yeni nesil nikotin ürünlerine erişim gibi nedenlerle bağımlılık davranışlarının gelişmesine en açık yaşam evrelerinden biridir. Bu dönemde başlayan tütün ürünü kullanımı, nikotin bağımlılığının daha hızlı gelişmesine, bırakmanın güçleşmesine ve yetişkinlik döneminde kronik tütün kullanımının yerleşmesine neden olur.

BEYNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Çocuk ve ergenlerde gelişimsel özellikler nedeniyle nikotin, beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir, dikkat, öğrenme, hafıza ve dürtü kontrolü üzerinde kalıcı sonuçlar doğurabilir. Erken yaşta başlayan tütün ürünü kullanımı, ilerleyen dönemlerde alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanım riskini de artırır. Bu nedenle 18 yaş altı bireylere yönelik müdahaleler, yalnızca tütün kullanımının önlenmesi açısından değil, tüm bağımlılıklarla mücadele politikalarının temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirilir. Mevcut sigara bırakma hizmetleri ağırlıklı olarak yetişkin bireylerin ihtiyaçlarına göre yapılandırıldığından, ergenlerin biyopsikososyal özelliklerine uygun değerlendirme, danışmanlık ve tedavi yaklaşımlarının, bütün sigara bırakma polikliniklerinde, standart ve ideal düzeyde karşılanmasında aksaklıklar yaşanıyordu.

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BAĞIMLILIK KRONİKLEŞMEDEN...

Ergenlerde bağımlılık tedavisi, aile katılımı, motivasyonel görüşme teknikleri, psikososyal destek ve yaş grubuna uygun takip mekanizmalarını içeren multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Bu doğrultuda, 18 yaş altı bireylere yönelik Adolesan Sigara Bırakma Polikliniklerinin hizmete açılması planlandı. Bu polikliniklerde çocuk ve ergenlerin gelişimsel özelliklerine uygun, bilimsel kanıta dayalı danışmanlık ve tedavi hizmetleri sunulacak, gerektiğinde çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve diğer ilgili disiplinlerle koordinasyon sağlanacak. Böylece tütün ürünü kullanımının erken dönemde sonlandırılması, nikotin bağımlılığının kronikleşmesinin önlenmesi, tütün kullanımına bağlı sağlık yükünün azaltılması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.”

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12-18 YAŞ ARASI GENÇLERE ÖZEL

Adolesan Sigara Bırakma Polikliniklerinin yaygınlaştırılması, henüz düşük ve orta bağımlılık düzeyinde olan gençlerin sigarayı bırakmasını güçlendirecek, erken müdahale kapasitesini artıracak ve çocuk ile ergenlere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğini önemli ölçüde geliştirecektir. Bu amaçla Bakanlığımız tarafından Adolesan Sigara Bırakma Poliklinikleri’nde görev yapacak hekimlere yönelik rehber hazırlandı. 2026 yılının Haziran ayından başlatılan çalışma ile tütün ürünü kullanan 12-18 yaş arası gençlere hizmet vermek üzere Ankara, Ağrı, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çorum, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Kütahya illerinde toplam 15 Adolesan Sigara Bırakma Polikliniği hizmete açıldı. Poliklinik sayısının artırılması ve her ilde hizmet sunulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.