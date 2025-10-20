Ergene’yi kirletenlere 106 milyon TL ceza

Haberin Devamı

Denetimlerde 21 tesisin ise faaliyeti durduruldu. Havzaya doğrudan veya dolaylı deşarjı bulunan 70 atık su arıtma tesisine yönelik gece ve gündüz ani denetimler yapılıyor. Gece-gündüz ayrımı yapılmadan, 77 sanayi tesisinin bacasında emisyon ölçümleri yapılarak, mevzuatta belirlenen sınır değerlere uygun olup olmadığı kontrol ediliyor.

Öte yandan Bakanlık ekiplerince bu yıl ülke genelinde yapılan 45 bin 660 denetimde, çevreyi kirleten 5 bin 4 tesise, 2 milyar 911 milyon 652 bin lira ceza uygulandı, 373 tesisin ise faaliyeti durduruldu.