Ergene’yi kirletenlere 106 milyon TL ceza

#Ergene Havzası#Çevre Kirlenmesi#İdari Para Cezası
Ergene’yi kirletenlere 106 milyon TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 07:00

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi kapsayan Ergene Havzası’nda yürütülen kirlilikle mücadele çalışmaları kapsamında bu yıl yapılan 1152 denetimde çevreyi kirletenlere 106 milyon 381 bin 979 lira idari para cezası uyguladığını bildirdi.

Denetimlerde 21 tesisin ise faaliyeti durduruldu. Havzaya doğrudan veya dolaylı deşarjı bulunan 70 atık su arıtma tesisine yönelik gece ve gündüz ani denetimler yapılıyor. Gece-gündüz ayrımı yapılmadan, 77 sanayi tesisinin bacasında emisyon ölçümleri yapılarak, mevzuatta belirlenen sınır değerlere uygun olup olmadığı kontrol ediliyor.

Öte yandan Bakanlık ekiplerince bu yıl ülke genelinde yapılan 45 bin 660 denetimde, çevreyi kirleten 5 bin 4 tesise, 2 milyar 911 milyon 652 bin lira ceza uygulandı, 373 tesisin ise faaliyeti durduruldu. 

 

BAKMADAN GEÇME!