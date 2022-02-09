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Ergene’nin debisi 20 kat arttı, turuncu alarm verildi

#Ergene Nehri#Kırklareli#Yağış
Ergene’nin debisi 20 kat arttı, turuncu alarm verildi

Ergene Nehri'nin debisinin 20 kat artmasıyla Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesindeki panayır alanı ve tarım alanları sular altında kaldı.

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Son sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlaması Ergene Nehri'nin de debisinin artmasına neden oldu. Bir hafta öncesine kadar debisi 5-10 metreküp arasında değişen Ergene Nehri'nin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesiminde debi 20 kat artarak 225 metreküpe ulaştı.

Ergene’nin debisi 20 kat arttı, turuncu alarm verildi

En son 241 metreküp debiye erişen Ergene Nehri'nde turuncu alarm verilirken, oluşan taşkınlarla Pehlivanköy ilçesinde bulunan panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı. Sularla kaplanan tarım arazileri dronla da havadan görüntülendi.

Öte yandan nehir sularının yükselmesi sebebiyle Lüleburgaz ilçesinin Eskibedir ile Ovacık köyü arası ulaşıma kapandı.

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Ergene’nin debisi 20 kat arttı, turuncu alarm verildi

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#Ergene Nehri#Kırklareli#Yağış

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