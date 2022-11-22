Ergene'de belediyenin minibüsü ile makam aracı yandı

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Ergene Belediyesi'ne ait makam otomobili ile minibüs, sürücüleri tarafından mesai bitiminde Ulaş Mahallesi'ndeki şantiyesine park edildi. Sabaha karşı minibüsten dumanlar yükseldiğini gören şantiye çalışanları, itfaiyeye bildirdi. Bu sırada minibüsteki dumanlar, yerini aleve bırakıp, yandaki makam otomobiline de sıçradı.

Şantiye çalışanlarının yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçların demir yığına döndüğü yangın anı ise şantiyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, park halindeki minibüsün farlarının açık kalması üzerine yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek, "Elektrik kontağından çıktı çünkü önce minibüsün farları yanıyor ve daha sonra alev alıyor. O anda bekçi arkadaşımız müdahale ediyor ama yetersiz kalıyor. Can kaybı yok, şükürler olsun" dedi.