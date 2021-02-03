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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

Ergene Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncuya' yükseltildi

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Ergene Nehri'nin alarm seviyesi 'turuncuya' yükseltildi
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Devlet Su İşleri, Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından debisi artan Ergene Nehri'nde alarm durumu "sarı"dan "turuncu"ya yükseltti.

Nehrin debisi, düne göre 2 kat artışla saniyede 321 metreküpe çıktı.

Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.
Uzunköprülü İbrahim Toktaş, AA muhabirine, etkili yağışların taşkına neden olduğunu söyledi.

Debi artışının sürdüğünü belirten Toktaş, "Yağış dolayısıyla tarım arazileri komple su altında kaldı." dedi.

 

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