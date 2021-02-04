Ergene Nehri'nde taşkın riski! Kırmızı alarm verildi
Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimeleri, Ergene Nehri'nin debisini yükseltti. Devlet Su İşleri (DSİ), Ergene Nehri'ndeki alarm durumunu 'turuncu'dan 'kırmızı' olarak güncelledi.
Nehrin debisi düne göre 83 metreküp/saniye artışla saniyede 404 metreküp akışa çıktı. Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.
PAVLİ PANAYIR ALANI SU ALTINDA
Nehrin taşması sonucu Kırklareli'ne bağlı Pehlivanköy ilçesinde bulunan "Pavli Panayır Alanı"da su altında kaldı, taşkın suları panayır alanındaki sosyal tesislere girdi.
Nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle nehre yakın tarım arazileri de suyla doldu.
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