MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErgene Nehri'nde taşkın riski! Kırmızı alarm verildi
GeriGündem Ergene Nehri'nde taşkın riski! Kırmızı alarm verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Ergene Nehri'nde taşkın riski! Kırmızı alarm verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ergene Nehri'nde taşkın riski! Kırmızı alarm verildi
Abone Olgoogle-news

Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimeleri, Ergene Nehri'nin debisini yükseltti. Devlet Su İşleri (DSİ), Ergene Nehri'ndeki alarm durumunu 'turuncu'dan 'kırmızı' olarak güncelledi.

Nehrin debisi düne göre 83 metreküp/saniye artışla saniyede 404 metreküp akışa çıktı. Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.

PAVLİ PANAYIR ALANI SU ALTINDA

Nehrin taşması sonucu Kırklareli'ne bağlı Pehlivanköy ilçesinde bulunan "Pavli Panayır Alanı"da su altında kaldı, taşkın suları panayır alanındaki sosyal tesislere girdi.

Nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle nehre yakın tarım arazileri de suyla doldu.

Turuncu alarm verilmişti.. Ergene taştı
'Turuncu alarm' verilmişti.. Ergene taştı!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle