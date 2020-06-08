Ergene Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Ergene Nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Ergene nehri çok çatallı bir nehir olup ülkemiz sınırları içerisinde bulunan bir nehirdir. Birçok özelliğe sahip olan Ergene nehri özellikleri itibari ile ülkemiz için önemli bir yere sahiptir.

Ergene Nehri Nerede?

Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan Ergene nehri Marmara Bölgesinde yer almaktadır. Marmara Bölgesinin Karadeniz kıyılarında bulunmaktadır. Ergene nehrinin batıdan doğuya doğru kuzey kolları bulunur. Bu kollar Ovadere, Kuleli Dere, Anaçay dere, Üsküp Dere, Kaynarca Dere, Sulucak Çayı, Yuvalı Dere, Çorlu Çayıdır. Batıdan doğuya doğru güney kolları ise Fakara Dere, Beyköy Dere, Hayrabolu Deresi, Ovaçay Deresi ve Hamam Deredir.

Ergene nehri Çorlu ve Çerkezköy'de bulunan sanayi tesisleri yüzünden kirlenmektedir. Bazı zamanlarda Ergene nehri taşarak Ergene ovası da kirlenmektedir. Bu sebeple etrafında bulunan tüm yerleşim yeri bu durumdan etkilenmektedir.

Ergene Nehri Nereden Doğar ve Nereye Dökülür?

Ergene nehri Yıldız Dağlarından doğar. Yıldız Dağları Marmara Bölgesinin Karadeniz kıyılarında yer alır. Buradan doğan Ergene nehri çok çatallı bir haldedir. Birçok kolu bulunan Ergene nehri Meriç nehri ile birleşmektedir. Meriç nehri ile birleştikten sonra Ege Denizine dökülür.

Ergene Nehri Özellikleri

Ergene nehrinin özellikleri pek çok kişi tarafından araştırılan bir konudur. Ergene nehrinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Yıldız Dağlarından doğar.

- Ege Denizine dökülür.

- Ergene nehri uzunluğu 283 kilometredir.

- Ergene Havzası toplam alanı ise 12 bin 438.2 kilometre karedir.

- Nehir üzerinde Pehlivanköy, Alpullu, Çorlu ve Çerkezköy yerleşim birimleri bulunmaktadır.

Ergene Nehri Uzunluğu

Yıldız dağlarından doğan ve Ege Denizine dökülen Ergene nehri uzunluğu 283 kilometredir. Ergene nehri üzerinde birçok yerleşim alanı bulunmaktadır. Ergene havzasının toplam yeri ise 12 bin 438.2 kilometre karedir. Ergene Havzası 12 bin 438.2 kilometre karelik alan ile ülke alanının yüzde 1,6'sını oluşturmaktadır.