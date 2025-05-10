Ergenç ve Kocaoğlu hakim karşısında

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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Halit Ergenç, aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu belirtti. Ortada bir suç olmadığını ve yalan söylemediğini dile getiren Ergenç, kendisine tanık ifadesinde 3 ismin sorulduğunu ifade etti. Bu üç ismin Mehmet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala olduğunu belirten Ergenç, “Mehmet Ali Alabora’yı konservatuvardan beri tanıdığımı söyledim. O dönem sendika başkanı olduğunu ve samimiyetimin olmadığını söyledim. Herhangi bir kimseden talimat alma amacıyla konuşmadık. Ağaçlarla ve tabiatla ilgili sorun vardı. Zaten bir sürü de insan vardı. Biz de bu yüzden oradaydık. Gezi Parkı’ndaki yürüyüş sebebimiz kesinlikle ağaçların kesilmemesine yönelikti. Asla devlete veya hükümete karşı bir yürüyüş değildi” diye konuştu.

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SAMİMİYETİM YOK DEDİM

Ergenç, “Ne yapalım, ne edelim diye düşünürken oyuncularla kol kola bir yürüyüş yaptık. Ben aslında eşim Bergüzar Korel ile yan yanaydım. Sonra ön plana gelmiş bulundum. Mehmet Ali Alabora ile de nerede ve ne şekilde buluşacağız diye görüşme yapmıştım. Onun dışındaki görüşmelerim ise o dönem sendika başkanı olması sebebiyledir. Özel veya herhangi bir talimat alma durumum söz konusu değildir. Savcı bey bana sadece görüşmem olup olmadığını sorsaydı söylerdim. Fakat bana yalnızca tanıyıp tanımadığım yönünde soru sorduğu için samimiyetimin olmadığını söyledim. Samimiyetimin olmadığını söylemem karşı taraf tarafından hiçbir iletişimimin olmadığı gibi algılanmış. Benim samimiyetim yok demem, herhangi bir bilgiyi saklamak veya yönlendirmek kastıyla hareket ettiğim anlamına gelmemeli” dedi.

GEZİ SONRASI GÖRÜŞMEDİK

Sanık Rıza Kocaoğlu ise, savcılığın kendisine oyuncu Mehmet Ali Alabora ile ilgili sorular sorduğunu belirtti. Mehmet Ali Alabora ile Gezi olayları sonrasında herhangi bir irtibatının olmadığını anlatan Kocaoğlu, “Mehmet Ali Alabora ile telefon görüşmem yalnızca o dönem sendika başkanı olması sebebiyledir. Bir kez görüşmem olması ve aradan uzun yıllar geçmiş olması sebebiyle durumu hatırlamamam da gayet doğaldır” dedi.

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Mahkeme mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı

23 Mayıs’a erteledi.