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Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Ergani'deki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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Ergani'deki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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