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Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:08 | Son Güncelleme:

Ergani'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Ergani'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında ilçedeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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