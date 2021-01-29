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Gündem
Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

Ergani'de, araçta ele geçirilen 198 gram metamfetamine 2 tutuklama

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Ergani'de, araçta ele geçirilen 198 gram metamfetamine 2 tutuklama
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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 198 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 198 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki Y.A. ve B.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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